Bauern bei Sternberg in Sorge : Zur Frühjahrsbestellung explodieren Preise für Dünger und Diesel

Landwirte im Sternberger Seenland beginnen derzeit mit der Bestellung der Felder. Doch hohe Betriebskosten belasten den Start in die neue Saison.

Sternberg | Wohl jeder Autofahrer erschreckt sich derzeit an der Tanksäule: Bis zu 2,29 Euro kostete am Donnerstagmorgen ein Liter Diesel in Sternberg. Das Benzin gab es nur für einige Cent weniger. Es sind Preise, die mit der gerade beginnenden Frühjahrsbestellung auch die Bauern hart treffen. Die meisten haben zwar einen ordentlichen Vorrat an Diesel in ihren e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.