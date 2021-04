Hubschrauber über Witzin : Die Polizei sucht nach einem Vermissten

Mit Streifenwagen und Hubschrauber ist die Polizei derzeit in Witzin für eine Suchaktion im Einsatz.

Witzin | Polizeistreifen fahren durch Witzin. Ein Rettungshubschrauber schwebt über die Häuser und die Umgebung. So auch in der Nähe der Kirche. Das berichten am Freitagmittag Bürger aus Witzin. Aus der Polizeistation in Sternberg ist zunächst nur soviel zu erfahren: Die Beamten suchen nach einem Vermissten. >> Wir berichten in Kürze ausführlicher ...

