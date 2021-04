In Goldberg gestohlen : Kennzeichen-Dieb in Sternberg gestellt

Polizeibekannter Mann war wiederholt ohne Fahrerlaubnis und mit entwendeten Nummernschildern unterwegs

Sternberg, Goldberg | In Goldberg gestohlen und noch am selben Tag im 27 Kilometer entfernten Sternberg ertappt: Bei der Kontrolle am Sonnabend gegen 22 Uhr trafen die Beamten des Sternberger Reviers erneut auf einen alten „Bekannten“. Dieser hatte gestohlene Kennzeichen an seinem Wagen. Der Mann besitzt zudem keine Fahrerlaubnis. Was ihn aber in der Vergangenheit nicht da...

