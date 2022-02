Haltestelle ohne Wartehäuschen : In Sternberger Burg müssen Kinder im Regen auf den Schulbus warten

Schüler steigen jeden Morgen an einer Haltestelle ohne Unterstellmöglichkeit ein. Dabei gibt es wenige Meter weiter ein Buswartehäuschen, vor dem der Schulbus ebenfalls hält.

Sternberger Burg | Die Ferien gehen zu Ende. Ab Montagmorgen steigen die Kinder aus Sternberger Burg wie viele andere Schüler wieder in den Bus. Sie fahren in Richtung ihrer Schulen nach Sternberg. Sollte es regnen, könnte es allerdings wieder einmal unangenehm werden. Denn an der Haltestelle an der Kanueinsetzstelle, wo die Schüler am Morgen auf den Bus warten, gibt es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.