Urlaub am Tramser See : Jesendorf plant Tourismusabgabe nur für Feriensiedlung

Die dänische Firma Skanlux und ein Investor möchten eine Ferienhaussiedlung in Trams errichten. Die Gemeinde rechnet dadurch mit für sie steigenden Kosten, die kompensiert werden sollen.

Trams | Ein kleiner Strand mit Badesteg, der immer aufgeräumt sein sollte. Neue Grünflächen, die gepflegt werden müssen. Und später vielleicht auch ein neuer Spielplatz oder ein Kiosk, an denen Besucher bautechnisch nichts auszusetzen haben. Die Gemeinde Jesendorf rechnet damit, dass durch den Bau der geplanten Ferienhaussiedlung am Tramser See künftig zusätz...

