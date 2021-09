Jugendwehren Neukloster-Warin : Manöver Schneeflocke im Herbst

Die Traditionsveranstaltung der Jugendfeuerwehren im Amt Neukloster-Warin wird am Sonnabend in Warin durchgeführt.

Warin | Am Jahresbeginn wegen Corona ausgefallen, findet das traditionelle „Manöver Schneeflocke“ der Jungendfeuerwehren des Amtes Neukloster-Warin jetzt eben im Herbst statt. Gastgeber ist am Sonnabend ab 9 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Warin. „Amtsausscheid light“ „Hoffen wir auf gutes Wetter“, so der stellvertretende Wariner Wehrführer Wenzel Hartman...

