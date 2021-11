Karneval in Sternberg und Dabel : Die Kussfreiheit ist in dieser närrischen Saison ausgesetzt

Sternberger Karnevalisten verschärfen die Bestimmungen: Für die Feier im Hotel Dreiwasser wird ein PCR-Test verlangt.

Sternberg | Die Zahl der Corona-Infizierten steigt wieder rasant. Das ist kein gutes Vorzeichen für die bevorstehende Karnevalsaison. Dennoch kann in diesem Herbst nach mehr als anderthalb Jahren Pause wieder gefeiert werden. Die Vereine in Dabel und Sternberg bereiten sich auf die traditionelle Machtübernahme am 11. 11. um 11.11 Uhr vor. Am folgenden Wochenende ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.