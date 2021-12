Kein Bürgersteig in Mankmoos : Mütter sehen ihre Kinder auf dem Schulweg in Gefahr

Ein langes Stück Fußweg zur Bushaltstelle auf der Wariner Straße fehlt. Doch eine kurzfristige Besserung ist nicht in Sicht.

Mankmoos | Eine dicke Schneeschicht verdeckt den Bürgersteig in der Klein Labenzer Straße. Straßenlaternen gibt es hier kaum, die Sonne ist noch in weiter Ferne. Es ist 6 Uhr morgens – der Sohn von Sabrina Wendt macht sich auf den Weg zur Bushaltestelle, um nach Warin zur Schule zu fahren. Doch an der Kreuzung zur Wariner Straße endet eben jener Bürgersteig. Nun...

