Kirche Witzin : In jedem Bild stecken 22.000 Perlen

Geschenk aus der Ukraine für die Witziner Kirche. Künstlerin Galja Nasikowska hat die 14 Stationen des Kreuzwegs in Perlen-Bildern umgesetzt.

Witzin | Bilder mit religiösen Darstellungen finden sich in vielen Kirchen. Doch was jetzt in der kleinen Dorfkirche in Witzin zu sehen ist, dürfte für die Region wohl einzigartig sein. Denn hier hängen 14 Bilder über den Kreuzweg Jesu Christi, die sich aus Perlen zusammensetzen. Jeweils rund 22.000 Perlen sind in jedem Bild verarbeitet. Erschaffen ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.