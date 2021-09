Sternberger Seenland : Offene Kirchen und Freiluftkonzert zum Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals erhalten Interessenten Einblicke in Denkmale in Bibow, Sülten, Sternberg, Borkow und Neuhof.

Sternberg | Am zweiten Sonntag im September ist der Tag des offenen Denkmals. Das ist schon seit vielen Jahren Tradition. So sind Interessenten auch am kommenden Sonntag, 12. September, wieder in viele Denkmale eingeladen. Im Sternberger Seenland engagieren sich vor allem Kirchengemeinden an diesem Tag. Ehrenamtliche können viel erzählen So sind am Sonntag ...

