Nachfolger von Dirk Heske : Schulz wird neuer Pastor in Hohen Viecheln

Der 34-jährige Lars-Robin Schulz war von 2017 bis Februar 2020 Vikar in Wismar. Danach wirkte er bei Neubrandenburg.

Hohen Viecheln | Pastor Lars-Robin Schulz tritt zum 1. März in Hohen Viecheln die Nachfolge von Pastor Dirk Heske an, der bereits vor einem halben Jahr in den Ruhestand verabschiedet worden war. Der 34-jährige Schulz war von 2017 bis Februar 2020 Vikar in Wismar. Im Ans...

