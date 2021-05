Kirchengemeinde Sternberg : Konfirmanden unterstützen DRK-Gruppe

Kollekte eines Gottesdienstes, der von jungen Leuten gestaltet wurde, kommt den Jugendrotkreuzgruppen in Sternberg zugute.

Sternberg | Schöne Aktion in der Sternberger Stadtkirche: Während des Gottesdienstes am Sonntag übergaben junge Leute von der Kirchengemeinde Geld für die Arbeit eines anderen Vereins in der Stadt, der Jugendarbeit betreibt: an das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Ausgangspunkt war ein Gottesdienst am 9. Mai in Sternberg, den die diesjährigen und die künftigen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.