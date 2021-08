Zum Kita-Jubiläum : Regenbogen-Kinder zu Besuch bei der Feuerwehr in Warin

Die Kindertagestätte feiert in dieser Woche ihr zehnjähriges Jubiläum mit verschiedenen Thementagen. Am Mittwoch lernten die Kleinen die Arbeit der Brandschützer näher kennen.

Warin | Leuchtende Kinderaugen: Im Rahmen der Festwoche der Evangelischen Integrativen Kindertagestätte „Regenbogen“, die ihr zehnjähriges Bestehen in Warin feiert, war am Mittwoch der Feuerwehrtag. Der sechsjährige Jan fand es „cool“, mit dem Drehleiterkorb fünf Meter hoch in die Luft zu steigen. Auch Hedi gehörte zu den Mutigen, die sich da als Erste reintr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.