Kita Sternberger Kinnings : Tierischer Abschied vom Kindergarten

Schultütenfest mit Safari und Bootsfahrt für die künftigen Abc-Schützen aus der Kindertagesstätte Sternberger Kinnings.

Sternberg | Abschied vom Kindergarten für 18 „Sternberger Kinnings“. Diese Mädchen und Jungen aus der gleichnamigen Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes DRK in Sternberg kommen in wenigen Wochen zur Schule. Das wurde mit einem erlebnisreichen Schultütenfest gefeiert, das vom Kamelhof in Sternberger Burg und von der Seenfischerei Sternberg unterstützt wur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.