Sternberger Seenland : Kommunen kritisieren Verantwortung für Sicherheit an Badestellen

Borkow will nur noch Naturbadestellen. Wie sehen das die Bürgermeister von Witzin, Kloster Tempzin und der Stadt Warin?

Witzin/Zahrensdorf/Warin | Die Badestellen-Thematik im Blickfeld der Kommunen: In Borkow plant man nur noch Naturbadestellen anstelle von ausgewiesenen Badestellen in Schlowe, Woserin und Borkow. In dem Zuge ist beabsichtigt, die Gewässerbeprobung durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim ab 2022 einzustellen. Vorerst wurde das in der Gemeinde heiß diskutierte Thema nochmals in d...

