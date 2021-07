Kreisbauernverband Nordwest : Hofführung bei Sauers in Reinstorf

Storchenhof beteiligt sich nach der Vorjahrespremiere auch 2021 an der Aktion des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg für Einheimische und Touristen

Reinstorf | Seit 2015 bereits gibt es in Nordwestmecklenburg Hofführungen, die der Kreisbauernverband seit 2015 organisiert. Das werde von Einheimischen und Touristen gut angenommen, so Sabine Kliesch vom Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg. Station Nummer drei in diesem Jahr ist am Mittwoch, dem 7. Juli, um 10 Uhr der Storchenhof von den Jungbauern Björn u...

