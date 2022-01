VR Bank in Wismar : Kunden verärgert über Abschaltung der SB-Terminals

Seit Anfang Januar gibt es in Warin in der kleinen Geschäftsstelle der VR Bank keinen Kontoauszugsdrucker und kein SB-Terminal mehr. In den sozialen Netzwerken machen die Leute ihrem Ärger etwas Luft.

Warin | Nicht nur die Leute vor Ort sind über die Abschaltung des Kontoauszugsdruckers und des Selbstbedienungsterminals der VR Bank Mecklenburg in Warin verärgert, auch auf Facebook äußerten die Menschen nach der Veröffentlichung ihren Unmut. „Ich finde es eine Sauerei. Es gibt viele Leute, die von Neukloster nach Warin gefahren sind, um ihre Bankgeschäfte z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.