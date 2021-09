Antrag auf die Fahrerlaubnis : Kurze Wartezeiten für Fahrschüler in Nordwestmecklenburg

Während die Bearbeitung der Anträge auf die Fahrerlaubnis in Ludwigslust-Parchim bis zu zehn Wochen dauert, geht es im Nordwestkreis deutlich schneller. Bringt das auch Bürgern aus Blankenberg oder Mustin etwas?

Wismar | Fahrschüler aus Nordwestmecklenburg haben in einem Punkt Glück: Während die Bearbeitung der Anträge auf die Fahrerlaubnis in Ludwigslust-Parchim bis zu zehn Wochen dauert, geht es im Nachbarlandkreis deutlich schneller. In der Regel sei das innerhalb von zwei bis drei Tagen erledigt, so Christoph Wohlleben, Pressesprecher des Nordwestkreises, auf SVZ-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.