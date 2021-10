Neues Stück im Kobrower Kutschenmuseum : Mit der „Old Rocket“ ging es an der Côte d'Azur entlang

Omnibus-Kutsche aus dem Jahr 1894 ist das neueste Ausstellungsstück im Kobrower Museum. Insgesamt gibt es mehr als 200 Gefährte in der Einrichtung zu sehen. Auch Westernfans kommen auf ihre Kosten.

Kobrow II | Vom kaiserlichen Landauer über „Phaeton“-Prunk- und Reisewagen bis zu einem Replikat einer Postkutsche anno 1899: Im Mecklenburger Kutschenmuseum in Kobrow II kann man mehr als 200 Kutschen aus den vergangenen Jahrhunderten bewundern. Laut Museum handelt es sich dabei um eine der größten und bedeutsamsten Sammlungen dieser Art in Deutschland. In Ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.