Landkreis Ludwigslust-Parchim : Schulen bleiben nach den Ferien leer

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim dürfen nach den Osterferien nur Abschlussklassen zum Präsenzunterricht. Das kommt unerwartet für Schulen in Brüel und Sternberg.

Sternberg/Brüel | Es ist still auf dem Brüeler Schulhof. An diesem Mittwoch sind noch Osterferien. Doch es wird auch danach relativ ruhig bleiben. Bis auf wenige Ausnahmen müssen die Schüler im Landkreis Ludwigslust-Parchim zumindest an den ersten beiden Unterrichtstagen nach den Ferien, an diesem Donnerstag und Freitag, zu Hause bleiben. Das hat der Landkreis am Diens...

