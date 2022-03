Impfungen in Neukloster : Landkreis ruft bisher ungeimpftes Pflegepersonal zu Impfungen auf

Das mobile Impfteam des Landkreises Nordwestmecklenburg hält am Donnerstag erneut in Neukloster. Das Angebot richtet sich insbesondere an bisher ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, heißt es von der Verwaltung.

Neukloster | Erst-, Zweit- oder auch Drittimpfungen: Das mobile Impfteam des Landkreises Nordwestmecklenburg ist am heutigen Donnerstag erneut in Neukloster aktiv. Im Rathaus, Hauptstraße 27, sollen dann von 14 bis 18 Uhr Impfungen gegen das Coronavirus gesetzt werden. Wie der Landkreis mitteilte, richtet sich das Impfangebot „insbesondere auch an bisher ungeimpft...

