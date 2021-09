Landtagswahl MV 2021 : Neun Direktkandidaten kämpfen um den Wahlkreis 32

Ob Strukturschwäche, fehlende Radwege oder der Klimawandel. Die Politiker nennen viele Probleme in ihrem Wahlkreis zwischen Goldberg, Crivitz und Sternberg und präsentieren ihre Lösungsansätze.

Sternberg, Crivitz, Goldberg | Es ist nicht mehr lange bis zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Am 26. September wird sich zeigen, welche Parteien und welche Kandidaten die Bürger am stärksten überzeugen konnten. Im Wahlkreis 32 kämpfen neun Politiker um den Einzug ins Schweriner Schloss. Sie werben um die Stimmen der Einwohner aus den Amtsbereichen Goldberg-Mildenitz, Stern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.