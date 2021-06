Langen Jarchow : Vereine und Gemeinde retten gemeinsam altes Gartenhaus

Projekt von Landjugend, Landfrauen kommt allen Einwohnern zugute. Einige Arbeiten stehen aber noch aus.

Langen Jarchow | Fußboden und Dach sind neu, es gibt jetzt sogar zwei Fenster und einen frischen Farbanstrich. Das kleine Holzhäuschen ist nicht wiederzuerkennen. Die Gemeinde Kloster Tempzin hatte es aus einem aufgegebenen Garten in Zahrensdorf geholt und am Sportplatz in Langen Jarchow neu aufgestellt. Noch sind nicht alle Arbeiten fertig. Im Vorbau werden ...

