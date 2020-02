Sternberg : Leiche eines Mannes auf einem Müllplatz gefunden

Auf einem Wertstoffcontainerplatz in Sternberg ist am Donnerstagvormittag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Todesursache ist derzeit noch unklar.

13. Februar 2020, 13:31 Uhr

Auf einem Wertstoffcontainerplatz in Sternberg ist am Donnerstagvormittag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Ein Passant entdeckte den am Boden Liegenden in der Straße „Am Serrahnsbach“ und informierte daraufhin die Polizei. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, handelt es sich bei dem Toten um einen 54-Jährigen aus Sternberg.

Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Vermutlich war der Mann zum Zeitpunkt des Auffindens bereits schon seit mehreren Stunden tot. Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden deuten, liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.