Ausbildung im Kreis Ludwigslust-Parchim : Unternehmen gehen online auf Nachwuchssuche

Der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft testet dieses Jahr einen neuen Weg. Ausbildungsstellen werden per Videokonferenz vorgestellt.

Kaaz/Parchim | Für Firmen wurde es in den vergangenen Jahren immer schwerer, geeigneten Berufsnachwuchs zu finden. Eine gute Möglichkeit, für Firmen und Schüler, in Kontakt zu kommen, waren in den vergangenen Jahren beispielsweise Lehrstellenbörsen und Schülerpraktika. Doch das alles gibt es zu Corona-Zeiten nicht, sagt Antje Maibach, Ausbildungsbeauftragte bei Koep...

