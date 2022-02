Schäden Sternberger Seenland : Mammutaufgabe zwischen Mustin und Warin beim Aufräumen nach Sturm

Umfrage in Kommunen im Sternberger Seenland: Beseitigung der Schäden der Stürme nimmt noch Wochen in Anspruch.

Sternberg, Brüel, Warin | Drei Stürme sind in kurzer Zeit über das Land gezogen. Das hielt die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren in Atem. Das große Aufräumen hat begonnen – so auch in Sternberg, Warin, Brüel, Mustin und Kuhlen-Wendorf. Es ist eine Mammutaufgabe. Die Arbeiten werden sich laut einer Umfrage unserer Redaktion am Dienstag vielerorts noch über Wochen hinzi...

