Musikalischer Einheits-Tag : Swing-Jazz im Wariner Cords-Park

Saxofonist Andreas Pasternack tritt mit seinem Trio am Tag der Deutschen Einheit in Warin auf. Zuvor spielen im Cords-Park die Wariner Musikanten.

Warin, Klein Labenz | Musikalisch für jeden etwas gibt es am kommenden Wochenende, 2. und 3. Oktober, in der Stadt Warin. Zum Tag der Deutschen Einheit tritt der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Saxofonist und Sänger Andreas Pasternack aus Rostock mit seinem Swing-Jazz-Trio im August-Cords-Park auf. „Voraussichtlicher Beginn wird gegen 11 Uhr sein“, so Bürgermeister ...

