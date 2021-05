Am Groß Labenzer See : Imbiss am Strand eröffnet

Neue Investoren des Natur- und Freizeitparks eröffnen coronabedingt peu-à-peu / Am nächstes folgt Ende Mai Spielplatz

Klein Labenz | Mit separaten Ein- und Ausgängen sowie Mindestabstands-Markierungen wurde am 1. Mai mit dem Imbiss am Strand der erste Laden des neuen Natur- und Ferienparks „Am Groß Labenzer See“ (NFP) eröffnet. Durch Corona war die geplante große Eröffnung nicht möglich. „Zum Imbiss mit Hans am Strand“ kamen bei trockenem Wetter die Gäste, die sich an Abstand und G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.