Nach Corona-Welle in Sternberg : Sind bald wieder Besuche im Pflegeheim möglich?

Chef der DRK-Pflegeeinrichtungen in Sternberg Alexander Plass: Nach Quarantäne-Ende könnte Besuchsverbot gelockert werden

Sternberg | Gute Nachrichten aus den beiden Senioreneinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sternberg. In der in den vergangenen Wochen arg von einer Corona-Welle betroffenen Einrichtung scheint das Virus zurückgedrängt zu sein. Wenn alles gut geht, könnten in wenigen Tagen wieder Besuche bei den Heimbewohnern möglich sein. Das erfuhr unsere Redaktion ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.