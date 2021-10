Nach der Spargel-Saison : Über Wochen ein Eldorado für Käfer und Insekten

Nach der Saison des Edelgemüses spielen die Spargelfelder mit ihren teils mannshohen Trieben eine wichtige Rolle in der Natur

Mustin | Spargel ist ein Saisongemüse und wird bekanntlich traditionell bis Johannitag, 24. Juni, gestochen. So war es in diesem Jahr auch erstmals auf den 16 Hektar in der Mustiner Gemarkung gegenüber der Ferienhaussiedlung „Am Scharbowsee“. Nach der 2019er-Pflanzung durch das Unternehmen „Mecklenburger Frische“ aus dem Nachbarort Tieplitz konnte im zweiten J...

