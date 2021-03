Nach dem Großbrand von Kobrow : Ermittler suchen weiter nach Ursache

Sachverständiger und Kriminalpolizei untersuchen die Schweinemast-Brandruine

Kobrow II | Die Ermittlungen zur Brandursache in der Schweinemastanlage in Kobrow II dauern an. Der Brandsachverständige Peter Sealand war zusammen mit der Kriminalpolizei am Mittwoch vor Ort. Auch am Donnerstag liefen die Untersuchungen weiter. „Es handelt sich dabei aber auch um einen großen Bereich“, so der Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, Klaus Wie...

