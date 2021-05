Naturpark Sternberger Seenland : Naturparkzentrum in Warin öffnet wieder

Mit den Lockerungen in den Corona-Regeln können auch die Naturparks in der Region wieder öffnen und Führungen unter Pandemiebedingungen durchführen. Auch der Naturpark Sternberger Seenland lädt wieder zum Besuch ein.

Warin | Auch Wanderer und Naturliebhaber profitieren von den Lockerungen der Corona-Regelungen. Am 1. Juni öffnet das Naturparkzentrum in Warin wieder seine Pforten. Neben einer Dauerausstellung über die Region und deren Naturausstattung geben die Ranger des Parks auch Anregungen für Rad- und Wandertouren. Führungen starten wieder Bereits am Mittwoch, 2...

