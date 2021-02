Warin-Waldeck : Waschtag für die Feuerwehrschläuche

Nordwestkreis hat jetzt sein eigenes Schlauchpflegezentrum auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale

Warin | Solch eine Waschanlage für Feuerwehrschläuche stellt man sich riesiger vor. Die neue auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Warin-Waldeck ist kompakt und relativ klein. Das SPZ-K 180-Schlauchpflegezentrum, so der offizielle Name, ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.