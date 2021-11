Neuer Bußgeldkatalog in Kraft : Polizei erwischt Raser in Dambeck und ahndet Überholverstöße in Brüel

Sternberger Polizei kontrollierte derweil am Dienstag das Überholverbot auf der Brüeler Umgehungsstraße / Die Crux mit dem alten Trecker-Überholschild

Brüel/Dambeck | Tag eins des neuen Bußgeldkatalogs: Die Polizei in der Region schwärmte aus. Die aus Wismar hatte sich am Dienstagvormittag in der Alten Salzstraße in Dambeck, einem Ortsteil der Gemeinde Bobitz, positioniert. In der 30er-Zone. Dabei fuhr „fast ein Drittel der gemessenen 47 Fahrzeuge zu schnell“. Weitere Angaben machte Polizeisprecherin Jessica Lerke ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.