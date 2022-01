Klosterkirche in Neukloster : Kirchenkreisrat gibt Geld für das Langhaus frei

Der Kirchenkreisrat Mecklenburg möchte dieses Jahr rund 11 Millionen Euro in die Kirchen im Land investieren. Davon soll auch die Klosterkirche in Neukloster profitieren.

Neukloster | Rund 11 Millionen Euro – Die möchte der evangelische Kichenkreisrat Mecklenburg dieses Jahr in die Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern stecken, für Bau und Sanierungsmaßnahmen. Wie das Gremium zuletzt in Güstrow beschloss, sollen damit insgesamt 66 Bauprojekte in den vier Propsteien im Land begonnen oder fortgeführt werden. So unter anderem die Sanierun...

