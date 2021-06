Von Ausstellung, Musik und Tanz : Kunst und Kultur erwachen in Neukloster aus dem Pandemieschlaf

In Neukloster ist die Tourist-Information wieder aktiv und bietet eine Vernissage, ein Konzert und eine Tanzshow für diesen Sommer/Herbst an. Dörte Kirschnick, Andreas Pasternack und die Dance Masters sind zu erleben.

Neukloster | Kunst und Kultur erwachen nun endlich aus dem Pandemieschlaf. So auch in Neukloster. Wie die Tourist-Information mitteilt, wird es noch in diesem Sommer/Herbst einige Highlights geben. Start mit der Vernissage Am 1. Juli um 16.30 Uhr kann die Malerin Dörte Kirschnick aus Neumünster endlich offiziell ihre Ausstellung, die bereits seit dem...

