Bibliothek Neukloster : Leseförderung mit vollem Stimm- und Körpereinsatz

Mindestens zweimal im Jahr liest Schauspieler Rainer Rudloff aus Lübeck in der Bibliothek Neukloster vor Grundschulkindern. Wieder war eine Klasse der Grundschule Neukloster begeistert.

Neukloster | Zunächst sitzt er noch ganz ruhig in seinem Sessel vor den Kindern in der Bibliothek Neukloster. Das Buch in der Hand, aus dem er vorliest. Neben ihm auf einem Tisch sind ein Schlitten und Schlittschuhe aufgebaut. Quer über dem Tisch der Bibliotheksbesen, dessen Stiel mit bunter Klingel bis zum Sessel reicht. „Eigentlich hätte ich ein Dreirad mitbr...

