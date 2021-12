Advent in Sternberg : Nikolaus verteilt Süßigkeiten und Obst in der Altstadt

Trotz abgesagtem Nikolausmarkt, wurde es am Sonnabend weihnachtlich in Sternberg.

Sternberg | Lange hatten die Sternberger auf einen richtigen Nikolausmarkt gehofft. Doch vor kurzem gab es die bittere Nachricht: Auch in diesem Jahr musste der Markt Corona zum Opfer fallen. Damit dennoch ein wenig weihnachtliche Stimmung in die Straßen der Altstadt kam, zog am Sonnabend der Nikolaus durch Sternberg. Er ließ es sich nicht nehmen, bereits zwei Ta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.