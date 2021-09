Oldtimer in Dorf Mecklenburg : Wenn der F 8 Cabrio neben dem Trabi parkt

Oldtimerparade beim Zwischenstopp auf dem Gelände des Kreisagrarmuseums Dorf Mecklenburg. Ältester der Veteranen war ein Lanz Bulldog, Baujahr 1940.

Dorf Mecklenburg | Wo Oldtimer-Freunde sich einfinden, ist Manfred Hadrian aus Groß Stieten nicht weit. Er gehört schon zum „Inventar“ beim traditionellen Treffen im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. „Ich war im Sommer auch schon zwei Wochen in Alt Schwerin und vor 14 Tagen erst für eine Woche in Garwitz an der Elde.“ Ausfahrten mit seinem Trecker plus angespannten Woh...

