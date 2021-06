Ventschow : Planungen für Dorfgemeinschaftshaus stocken

Fördermittelantrag für Mehrzweck-Komplex ist für 2021 abgelehnt worden. Gemeinde will im kommenden Jahr einen neuen Anlauf unternehmen. Indes wurde Zeit für das Ende von künftigen Veranstaltungen neu festgelegt.

Ventschow | Im vorderen Teil des ehemaligen Schulkomplexes in Ventschow herrscht schon lange wieder Leben. Seit dem vergangenen Jahr spielen und lernen hier die Kinder der Kita „Hummelnest“, nachdem der Gebäudebereich umfangreich saniert worden war. Im hinteren Teil der 2006 geschlossenen Schule ist es hingegen still. Doch das soll sich ändern. Der Gebäudeteil so...

