Corona-Spaziergänge : Polizei bereitet sich auf mögliche Demo in Sternberg vor

Nachdem es in der vergangenen Woche Spaziergänge in Sternberg und Brüel gab, erwartet die Polizei am Montag wieder Versammlungen.

Sternberg | Dass Leute auf die Straße gehen, um gegen Corona-Regeln oder eine Impfpflicht zu demonstrieren, ist auch in Mecklenburg-Vorpommern nichts Neues. Doch seit einigen Wochen finden sie im Landkreis Ludwigslust-Parchim nun regelmäßig statt – die sogenannten Montagsspaziergänge. Nachdem es mehrere Wochen lang vor allem in Ludwigslust, Parchim oder Plau am S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.