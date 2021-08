Parkplatz Selliner See Süd an A20 : Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

Insgesamt wurden 31 Fahrzeuge herausgewinkt.

Zurow | 31 kontrollierte Fahrzeuge und 34 Verstöße – das ist das Ergebnis einer vierstündigen Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz Selliner See Süd in Fahrtrichtung Rostock der Autobahn 20. In drei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Wie SVZ auf Nachfrage erfuhr, waren zweimal Reifenschäden die Ursache sowi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.