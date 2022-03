Gemeinde Blankenberg : Bürgermeister Ralf Kähler ruft zum Frühjahrsputz am 2. April auf

Auch die Corona-Pandemie kann diese Tradition nicht stoppen: Bürger in allen Ortsteilen der Gemeinde Blankenberg treffen sich wieder zum gemeinsamen Arbeitseinsatz. Schwerpunkt ist die Reinigung der Straßen.

Blankenberg | Es ist eine Tradition in Blankenberg, die auch durch die Corona-Pandemie nicht gestoppt wurde: Jeweils im Herbst und im Frühjahr treffen sich Bürger zu einem Arbeitseinsatz. Am kommenden Sonnabend, 2. April, von 9 bis 14 Uhr ist es wieder so weit. Bürgermeister Ralf Kähler ruft zum Frühjahrsputz in allen Ortsteilen auf. Treffpunkte sind in Blankenberg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.