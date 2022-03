Personalmangel in der Gastronomie? : Restaurants aus dem Sternberger Seenland sprechen über ihre Situation

Frühling und Sommer versprechen in den Restaurants nach dem tristen Winter wieder ein Aufblühen. Doch gibt es in Sternberg, Brüel und Warin auch genug Personal, um alle Gäste zu bedienen?

Sternberg, Brüel, Warin | Auf den ersehnten Wegfall der Corona-Maßnahmen müssen sich die Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern noch gedulden. MV hat sich als Hot-Spot eingestuft und die Maßnahmen bis zum 27. April verlängert. In der Gastronomie und Hotellerie greift also weiterhin die 3G-Regel. Ob diese eventuell bis Ostern aufgehoben werden könnte, wird derzeit noch geprüft. ...

