Sternberg : Sanierung des Museums soll in diesem Jahr abgeschlossen werden

Arbeiten am 250 Jahre alten Fachwerkbau in Sternberg kommen voran. Alle Arbeiten an der Holzkonstruktion und auch am Mauerwerk des Fachwerkbaus sind fertig, ebenso wie das Dach. Innenwände erhalten Lehmputz.

Sternberg | Die Luft riecht frisch auf dieser Baustelle. In einem Raum des Museums Sternberg verputzt Thomas Lemanczyk eine Wand mit Lehm. Es sei angenehm, mit diesem Material zu arbeiten, sagt der Putzer. Den Lehm, der ihm herunterfällt, kann er wieder unterrühren und weiter verarbeiten. In einem solchen Gebäude wie in Sternberg sei Handarbeit gefragt. Das sei w...

