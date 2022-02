Nach Brief der Bürgerinitiative : Erster Schlichtungsversuch im Streit um Ferienhäuser in Wendorf

Nach dem offenen Brief der Bürgerinitiative Wendorf hat es am Wochenende erste Gespräche zwischen den Gegnern und Befürwortern der Luxus-Ferienhäuser gegeben. Das Ergebnis: ein vorübergehender Waffenstillstand.

Wendorf | Frieden in Wendorf – das ist dieses Jahr eines der wichtigsten Anliegen in der Gemeinde Kuhlen-Wendorf, meint Bürgermeister Ralf Toparkus. Doch einfach wird das nicht, auch wenn es im Streit um die Ferienhäuser in Wendorf nun zumindest erste Gespräche zwischen deren Gegnern und denen gab, die im Tourismus eine Chance für ihr Dorf sehen. Hoffnungsschim...

