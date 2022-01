Datenschutz jetzt gesichert : Schulen im Amt Sternberg bekommen Laptops für die Lehrer

Am Donnerstag verteilte das Amt Sternberger Seenland in der Grundschule sowie in der Regionalen Schule in Brüel neue Laptops für die Lehrkräfte.

Brüel | Eine Sammlung an mobilen Endgeräten, also Laptops und Tablets, zum Ausleihen für Schüler, die in den Distanzunterricht gehen müssen und zu Hause nicht so gut ausgestattet sind, gibt es an der Grundschule und auch an der Regionalen Schule in Brüel bereits. Am Donnerstag haben die beiden Lehreinrichtungen nun den nächsten Schritt zur Digitalisierung gem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.