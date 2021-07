Schulen in Sternberg : In den Ferien wird gebaut

Handwerker an der Förderschule und an der Kooperativen Gesamtschule in Sternberg. Fenster werden gestrichen, repariert und Leitungen für die Digitalisierung verlegt.

Sternberg | Die Schüler sind in den Sommerferien. Diese Zeit wird oft an Schulgebäuden genutzt, um wichtige Bauarbeiten zu erledigen. So ist es auch in diesem Sommer an den kreislichen Schulen in Sternberg – an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) mit Gymnasium und Regionaler Schule sowie an der Förderschule. Der Altbau am Gymnasium ist zu einem großen Teil einger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.