Berufswahl in Sternberg : Zur Bundeswehr oder in den IT-Bereich?

Eine Schulsozialarbeiterin von der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „David Franck“ hilft auch in Corona-Zeiten Schülern bei der Berufswahl.

Sternberg | Den letzten Unterrichtstag mit Mitschülern und Lehrern feiern? Auch mal schrill, bunt und laut? Das können in der Pandemie weder die Zehnt- noch die Zwölftklässler. „Das war auch im vergangenen Jahr schon so“, erinnert sich Elke Kasten, Schulsozialarbeiterin an der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „David Franck“ in Sternberg. Die Schüler...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.