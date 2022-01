Ortsteile von Warin : Solar-Laternen erleuchten Bushaltestellen auf Dörfern

An den Abzweigen zu den Wariner Ortsteilen Allwardtshof und Groß Labenz Ausbau wurden moderne Lampen installiert.

Warin | Solarstraßenlampen scheinen sich in immer mehr Dörfern zu verbreiten - jüngst auch in Ortsteilen der Stadt Warin. „Nach ein paar Tests erleuchten nun moderne Solar-LED-Laternen unsere Bushaltestellen zwischen Warin und Pennewitt am Abzweig nach Allwardtshof sowie zwischen Klein und Groß Labenz am Abzweig nach Groß Labenz Ausbau. Sie sind mit Bewegungs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.